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الإثنين، 28-06-2021 03:32 م

بوتين: العلاقات الروسية الصينية نموذجا يحتذى به

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الوكيل الإخباري- قيم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العلاقات الروسية الصينية، واصفا إياها بالنموذجية في مجال التعاون بين الدول.

وأشار بوتين خلال لقاء أجراه مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى أهمية معاهدة الصداقة بين موسكو وبكين، موضحا أن التزام البلدين ببنود هذه المعاهدة نصا وروحا مكنهما من "الوصول بالعلاقات الروسية الصينية إلى المستوى غير المسبوق، ما جعلها نموذجا يحتذى به في الشراكة بين الدول في القرن الـ 21".

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وتابع، أن البلدين نجحا في إحداث آلية متعددة المستويات للتنسيق بين الدولتين، مشيرا إلى أن هذه الآلية، التي لا نظير لها في العالم، تتضمن اتصالات منتظمة بين زعيمي الدولتين ولقاءات بين رئيسي الوزراء الروسي والصيني، و5 لجان حكومية على مستوى نائبي رئيسي الوزراء، وصيغ الحوار بين برلماني البلدين وتجمعاتهما الإقليمية.

 

وذكر بوتين، أن التبادل التجاري بين روسيا والصين ازداد بـ 14 مرة منذ العام 2001، ولا يزال يتنامى رغم الأزمات المالية العالمية والمشكلات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.


وأكد، أن نمو التبادل التجاري بين البلدين تجاوز نسبة 22% خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام الجاري، وأن هناك توقعات بتسجيل أرقام قياسية جديدة في هذا المجال قبل انتهاء السنة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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