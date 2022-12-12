الإثنين 12-12-2022
الوكيل الاخباري

بتوجيهات ملكية ... العيسوي يطمئن على صحة العميد المتقاعد القاضي النوباني

دمية تثير الرعب في مقبرة بالعقبة وبلاغ للاجهزة الامنية ! - صور

الخارجية الروسية: موسكو تواصل إقناع أنقرة بألا تبدأ عملية برية في سوريا

حادث سير على طريق اربد - عمان

الخلايلة: الحكومة ستأخذ بتوصيات النواب لحل ملف النقل

رئيس هيئة الأركان يلتقي السفير التركي

الزعبي: 530 منشأة تقدمت حتى الآن للاستفادة من صندوق دعم وتطوير الصناعة

محاضرة توعوية في الطفيلة التقنية حول مخاطر المخدرات

الصحة: 72% من الأردنيين مشمولون بمظلة التأمين

صناعة الأردن تحذر من ارتفاع الأسعار على المواطنين بسبب إضراب النقل

الإثنين، 12-12-2022 04:40 م

بوتين لا يخطط لعقد مؤتمره الصحفي السنوي هذا العام

thumbs_b_c_582a1d212e7521967e63539d8ea45691


الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن المؤتمر الصحفي السنوي الموسع للرئيس فلاديمير بوتين ليس مخططا له قبل حلول العام الجديد.

اضافة اعلان


ولفت بيسكوف إلى أن الرئيس سيحاول إيجاد فرصة للتواصل مع الصحفيين من منبر الكرملين.


إلى ذلك كان بيسكوف قد قال في تصريحات سابقة بأنه سيتم تحديد موعد مؤتمر بوتين الصحفي التقليدي الكبير بعد تحديد مواعيد خطاب الرئيس أمام الجمعية الفيدرالية الروسية.


وعقد الرئيس فلاديمير بوتين مؤتمرا صحفيا كبيرا أمام حشد من الإعلاميين من روسيا وبحضور شخصيات سياسية، في 23 ديسمبر من العام الماضي.


والمؤتمر الصحفي التقليدي الموسع للرئيس هو حدث سنوي يعقد منذ عام 2001، يجيب فيه عن أسئلة الصحفيين، ويتطرق فيه إلى القضايا ذات الأهمية المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية في البلاد، بالإضافة إلى بعض المسائل الملحة الدولية والإقليمية.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6396f1d14c59b7589229d65d

الخارجية الروسية: موسكو تواصل إقناع أنقرة بألا تبدأ عملية برية في سوريا

639747a74c59b755b1040ff6

مقاتلة روسية تعترض مسيّرة نرويجية وترافقها فوق بحر بارنتس

63973d324c59b7582378e963

بولندا قدمت ملياري دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

130319122052_flu_virus_swine_pandemic_304x171_spl_nocredit

روسيا.. إصابة عدد من أفراد الطاقم الرئاسي بإنفلونزا الخنازير

638f0d554236046f34001af8

روسيا تنزل إلى المياه سفينة حاملة لصوارخ "كاليبر" المجنحة

image - 2022-12-12T163213.575

إلغاء رحلات جوية عدة في مطارات لندن بسبب الثلوج

أخبار متعلقة
AFP_32PL69B

الكرملين: نحترم مخاوف تركيا الأمنية وندعو إلى ضبط النفس

TBLBHTYLFNJ6DJVBL2UAHBWKLM

الكرملين: لا توجد خطط بشأن تعبئة ثانية لجنود الاحتياط

image (2)

الاتحاد الأوروبي يرحب بتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

thumbs_b_c_2943a591b18f26df983024f15238368e

الكرملين: لا يمكن تخيل إجراء مفاوضات علنية مع كييف

image

الناتو يجري محادثات أزمة بعد سقوط صاروخ في بولندا

06900357-chemo-creates-leaky-blood-vessels-helping-cancer-cells-to-spread-355400-1280x720-1

البيت الأبيض يشيد بـ "النصر الاستثنائي" في خيرسون