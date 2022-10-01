السبت 01-10-2022
الوكيل الاخباري

بوتين لسكان المناطق التي تم ضمها لروسيا: أهلا بكم في الوطن

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السبت، 01-10-2022 12:07 ص

بوتين لسكان المناطق التي تم ضمها لروسيا: أهلا بكم في الوطن

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الوكيل الإخباري - بعد تنديد الدول الغربية بضم روسيا لأربعة أقاليم أوكرانية، خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الجمعة، إلى الساحة الحمراء لمخاطبة الروس وسكان المناطق التي تم ضمها.

وقال بوتين، أمام حشد من الناس: روسيا تفتح أبوابها أمام الأقاليم التي انضمت إليها، ثم خاطب سكان المناطق الأوكرانية التي ضمتها موسكو بالقول: أهلا بكم في الوطن.

وأضاف: ندعو لإرسال إشارة احترام لمن قرر الانضمام لروسيا، قائلا: "سنبذل كل ما في وسعنا لإعادة النهوض بالاقتصاد وإعادة بناء المدارس والمستشفيات.

ثم ختم بوتين كلمته للروس، قائلا: النصر سيكون لنا.

وكان الرئيس الروسي قد أعلن الجمعة، ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم، وهي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا.
وبعد ذلك، شبك يديه بأيدي زعماء المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، وهتف معهم “روسيا! روسيا!”. ( سكاي نيوز

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