الأحد 20-12-2020
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الأحد، 20-12-2020 04:14 م

اهتمام جاد لمكافحة التطرف

بوتين يحدد المهام الرئيسية للهيئات الأمنية المختصة

بوتين
فلاديمير بوتين - من المصدر


الوكيل الإخباري - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يجب على الهيئات الأمنية الروسية المختصة، أن تكافح الإرهاب بحزم، وتهتم بشكل جاد بمكافحة التطرف والفساد، والسعي لحماية حدود الدولة بفعالية أكثر.

وأضاف بوتين: "يجب تطوير النجاحات التي تحققت في عمل هيئات مكافحة التجسس. أعرف ما أتحدث عنه هنا، وأقدر عاليا العمليات المعقدة التي تم تنفيذها".

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وشدد على ضرورة، "الاستمرار في العمل بنفس التصميم والشكل المطرد".
ودعا الرئيس للتصدي لمحاولات إعادة كتابة التاريخ، وتشويه دور الهيئات الأمنية الوطنية، في هزيمة النازية، وضمان الأمن القومي ومصالح البلاد.


وقال، إن روسيا تفتخر وتعتز بحق بـ "صفحات التاريخ المجيدة" لهذه الهيئات.
وقام بوتين بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري لرجال الاستخبارات الروسية الموجود في مقر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، الذي يحتفل اليوم بالذكرى المئوية لتأسيسه.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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