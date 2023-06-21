الأربعاء 21-06-2023
الوكيل الاخباري

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

صندوق المعونة الوطنية يوضح حول صرف الرواتب

تعيينات في مديرية الأمن العام - أسماء

راضي الحمادين رئيسا لديوان المحاسبة

قانون معدّل لغايات إعادة الاختصاص في نظر دعاوى إزالة الشُّيوع للقضاء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

وزير الدفاع التركي: أنقرة وبغداد ستعززان التعاون بمكافحة الإرهاب

كشف تطورات العمل بأبراج السادس في عمّان

الباص السريع للمواطنين: بلغوا عن المخالفات المرورية

التنمية: ضبط 973 متسولا في أيار الماضي

الأربعاء، 21-06-2023 03:37 م

بوتين يمنح فوج المروحيات رقم 39 لقبا فخريا رفيعا

6492ec504c59b76bb071a360


الوكيل الإخباري - منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اللقب الفخري "الحرس" لفوج المروحيات الحربية المستقل رقم 39 بالجيش الروسي.

اضافة اعلان


وجاء في المرسوم الرئاسي اليوم الأربعاء على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية: "لقاء البطولة الجماعية والشجاعة والصمود والشجاعة التي أظهرها أفراد الفوج في العمليات القتالية لحماية مصالح الوطن والدولة في النزاعات المسلحة، قررت: منح اللقب الفخري"حراس" لفوج المروحيات المنفصل التاسع والثلاثين".

واليوم الأربعاء صدر عن الرئيس الروسي مرسوم آخر بمنح لقب مماثل، للواء المستقل رقم 27 للحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية.


وبات المرسومان ساريي المفعول منذ لحظة التوقيع عليهما.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6492fdcd4c59b76d9b6d62ac

نص البيان المشترك الصادر في ختام الجولة 20 للقاء أستانا

6492fb5a4236042b7e7f6874

عقب 6 أعوام من الجمود.. كوريا الجنوبية تستأنف مشاريعها في العراق

6492f7094c59b770ad468ae5 (1)

وزير الدفاع التركي: أنقرة وبغداد ستعززان التعاون بمكافحة الإرهاب

6492f9ec4c59b772c62e3906

كييف تعول على استلام 500 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة في الغرب

علم-باراغواي

باراغواي تعتقل ألمانياً بحوزته سلاح ناري عند مدخل السفارة الأميركية

223290

غوتيريش ينتقد «النقص المزمن في التمويل» للمساعدات الإنسانية

أخبار متعلقة
6492b03e42360431b8216249

قائد قوات "أحمد": القوات الأوكرانية تشن هجمات تحت تأثير الأسلحة البيولوجية

image - 2023-05-24T084644.334

كوريا الجنوبية تطلق صاروخاً فضائياً بـ 8 أقمار اصطناعية

1684841210383

السوداني: العراق خطا خطوات لإزالة آثار الإرهاب

646ca48542360446eb0f4a15

بوتين: جميع المشاركين في العملية العسكرية الخاصة يقاتلون من أجل روسيا

image - 2023-05-23T143417.795

باكستان .. متطرّفون يقتلون 6 أشخاص في منشأة نفطية

646c8e4942360448fd659171

ألمانيا تصدر مذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان