الأربعاء 24-05-2023
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الأربعاء، 24-05-2023 08:45 ص

كوريا الجنوبية تطلق صاروخاً فضائياً بـ 8 أقمار اصطناعية

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الوكيل الإخباري - تستعد كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء لإطلاق صاروخها الفضائي المحلي "نوري" في مهمة لوضع ثمانية أقمار اصطناعية في المدار.

ومن المقرر أن ينطلق "نوري" الذي يزن 200 طن من مركز نارو الفضائي في قرية جوهيونج الساحلية جنوبي البلاد حوالي الساعة 0624 مساء بالتوقيت المحلي لكوريا، وفقا لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعهد الكوري لأبحاث الفضاء، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

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وفي اجتماع للجنة إدارة إطلاق "نوري" أمس الثلاثاء، خلصت وزارة العلوم والمعهد الكوري لأبحاث الفضاء إلى أن الفحص الفني النهائي لنوري تم دون أي مشاكل.


ومن شأن الإطلاق الناجح أن يتحقق من قدرة كوريا الجنوبية على تشغيل مركبة فضائية لنقل أقمار اصطناعية إلى المدار المستهدف.


وأصبحت كوريا الجنوبية سابع دولة في العالم تطور مركبة إطلاق فضائية يمكنها حمل قمر اصطناعي يزيد وزنه عن طن ، بعد روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين واليابان والهند، بحسب يونهاب.

 

البيان


 




 

 


 

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