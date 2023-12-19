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الثلاثاء، 19-12-2023 02:39 م

بوتين يوقع على قانون يحظر استخدام الهواتف الذكية أثناء الدروس

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الوكيل الاخباري- وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة من قبل تلاميذ المدارس في الفصول الدراسية.اضافة اعلان


وتم نشر الوثيقة على بوابة المعلومات القانونية الرسمية. وتم بموجب القانون الجديد إدخال تعديلات على قانون التعليم، وينص القانون على منع التلاميذ من استخدام الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية.

تتعلق الاستثناءات من هذه القاعدة بمواقف لها علاقة بتحديد الحياة أو صحة التلاميذ والمدرسين وغيرها من الأوضاع الحرجة. وتلقى أيضا على التلاميذ مسؤولية الحفاظ على الانضباط في الفصل الدراسي وقواعد السلوك في المؤسسة التعليمية.

يذكر أن مجلس الدوما الروسي كان قد تبنى في وقت سابق قانونا بهذا الشأن في القراءتين الثانية والثالثة.

 




 

 


 

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