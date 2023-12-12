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24 شهيداً ارتقوا باستهداف الاحتلال منزلين في رفح

الثلاثاء، 12-12-2023 02:16 م

روسيا تصادق على اتفاق لمنع الازدواج الضريبي مع سلطنة عمان

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الوكيل الاخباري- صادقت روسيا على اتفاق لمنع الازدواج الضريبي مع سلطنة عمان، في خطوة تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية وتوفير المناخ المناسب لقطاعي الأعمال في البلدين.اضافة اعلان



أظهرت وثيقة نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع على قانون التصديق على اتفاقية حكومية والبروتوكول الملحق بها لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين.

وتم توقيع الاتفاقية والبروتوكول في 8 يونيو 2023 وتهدف إلى الحماية القانونية للمستثمرين من الضرائب المزدوجة وتنظيم فرض الضريبة بين البلدين الصديقين ما سيسهم في تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري بينهما.

 




 

 


 

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