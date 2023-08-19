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السبت، 19-08-2023 01:28 م

بوركينا فاسو تنفي بحث إنشاء قاعدة عسكرية روسية على أراضيها

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الوكيل الإخباري - نفى وزير دفاع بوركينا فاسو قاسوم كوليبالي إجراء بلاده مباحثات مع موسكو حول إنشاء قاعدة عسكرية روسية في بوركينا فاسو.

وقال: "من الصعب علينا ترك جنود آخرين يموتون من أجلنا. نحن بحاجة للحصول على الأموال اللازمة حتى نتمكن من خوض معركتنا".

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كما تحدث عن المفهوم الجديد المتمثل في "المتطوعين للدفاع عن الوطن"، وأوضح أن بلاده تعتزم تشكيل مجموعات صغيرة من السكان لمحاربة الإرهابيين.


وقال: "هذا المفهوم ولد من إرادة شعبنا ونحن الآن نطبقه، ونحسنه ونطور معايير قانونية للتأكد من إتقان المتطوعين التعامل مع الأسلحة، والأهم من ذلك، احترام حقوق الإنسان".

 

RT

 




 

 


 

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