روسيا تنقل أنظمة صاروخية متطورة إلى بيلاروسيا

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن استمرار نشر وحدات عسكرية وأنظمة صاروخية متطورة مضادة للطائرات والمدفعية في بيلاروسيا لاختبار قوات الرد التابعة لها.

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وقالت الوزارة في بيان صحافي، اليوم، إنها نقلت كتيبة منظومات دفاع جوي مدفعية – صاروخية من طراز "بانتسير-إس" إلى أراضي بيلاروسيا.



وأضافت أن القوات الروسية المشاركة في تفقد قوات الردع لدى دول الحلفاء، تواصل إعادة انتشارها في بيلاروسيا ونقلت "نظامًا صاروخيًا مضادًا للطائرات من طراز "بانتسير-أس" تابع للمنطقة العسكرية الشرقية إلى محطة التفريغ".

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