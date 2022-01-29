السبت 29-01-2022
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السبت، 29-01-2022 04:27 م

روسيا تنقل أنظمة صاروخية متطورة إلى بيلاروسيا

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن استمرار نشر وحدات عسكرية وأنظمة صاروخية متطورة مضادة للطائرات والمدفعية في بيلاروسيا لاختبار قوات الرد التابعة لها.

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وقالت الوزارة في بيان صحافي، اليوم، إنها نقلت كتيبة منظومات دفاع جوي مدفعية – صاروخية من طراز "بانتسير-إس" إلى أراضي بيلاروسيا.


وأضافت أن القوات الروسية المشاركة في تفقد قوات الردع لدى دول الحلفاء، تواصل إعادة انتشارها في بيلاروسيا ونقلت "نظامًا صاروخيًا مضادًا للطائرات من طراز "بانتسير-أس" تابع للمنطقة العسكرية الشرقية إلى محطة التفريغ".

 

بترا

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