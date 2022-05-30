الإثنين 30-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

أبو دقر: الطلب على الدجاج كالمعتاد و 700 ألف طير يباع بالأسواق المحلية يومياً

الامن يعلن عن مواعيد العمل بجولات الترخيص المتنقل

بايدن في زلة جديدة: تذكرروا أنني قائدكم العام

رفع الطاقة الكهربائية المصدرة لفلسطين إلى ٨٠ ميجا واط - صور

وزارة الخارجية تعزي بضحايا تحطم طائرة في نيبال

إنجاز 95% من المرحلة الأولى لدراسات سكة الحديد الوطنية

الأمن: ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والقبض على تجار - صور

بعد انتكاسة.. بيتكوين تعود للصعود فوق 30 ألف دولار

البلبيسي يوضح كيفية التمييز بين جدري القرود وجدري الماء

شرطة الاحتلال تعتقل سائحة تركية في المسجد الأقصى- فيديو

الإثنين، 30-05-2022 01:56 م

بولندا تحرم أوكرانيا من ميزة في مجال الطاقة

62949e994236042f7863dfc3


الوكيل الاخباري- أفادت وزيرة المناخ والبيئة في بولندا آنا موسكفا، بأن بلادها أوقفت إمدادات الوقود المجانية إلى أوكرانيا، والآن تقدم بولندا بتزويد أوكرانيا بالوقود على أساس الدفع.

اضافة اعلان

 

وقالت الوزيرة في مقابلة مع مجلة BiznesAlert اليوم الاثنين: "في بداية (العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا) قدمنا الوقود مجانا لأوكرانيا، والآن هذه شحنات تجارية".

وشددت الوزيرة على أن بولندا تقوم بعمليات تسليم صادرات منتظمة إلى أوكرانيا، ولكن مع مراعاة أولوية السوق البولندية.

وأوضحت المسؤولة: "شركات الوقود في أوكرانيا تتكيف. شحناتنا هي استجابة للأزمة، لكن هذا القطاع منظم جيدا، لذلك هناك إمكانات سوقية هناك".

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
629492f34236042fb00a910a

بايدن في زلة جديدة: تذكرروا أنني قائدكم العام

czo2OToiaHR0cHM6Ly93d3cuZWxhb3Nib2EuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzAyL2VsYW9zYm9hNzk1NDIuanBnIjs=

روسيا: تدمير 15 طائرة مسيرة وتحييد 320 متطرفا أوكرانيا

nebal0928-665x430

العثور على 14 جثة في موقع تحطّم الطائرة النيبالية

62946903423604301a369b71

وسائل إعلام: العقوبات ضد روسيا تؤثر سلبا على 15 ألف شركة يابانية

4. كازان (أين تواجد)

ظهور 4 مدن جديدة في روسيا تجاوز عدد سكانها مليون نسمة

345-1

ألمانيا تغير دستورها لإنشاء صندوق دفاع بقيمة 107 مليارات دولار

أخبار متعلقة
479304المدنيين في أوكرانيا1

بولندا تستقبل 3.66 مليون لاجئ أوكراني منذ بدء العملية العسكرية الروسية

دولارات 2

مجلس النواب الأميركي يقر 40 مليارا مساعدة لأوكرانيا

52022620178953961839

الأمم المتحدة: لا أرقام موثقة بشأن عدد القتلى بحرب أوكرانيا

و

تقرير: حرارة الأرض قد ترتفع 1.5 درجة خلال الأعوام المقبلة

w

الاتحاد الأوروبي للأوكرانيين: نحن معكم ولن نخذلكم

رجل يسير أمام أنقاض مبنى في كييف بأوكرانيا دمره القصف الروسي

أوكرانيا تعلن مقتل 225 طفلا منذ بدء الهجمات الروسية