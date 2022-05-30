بولندا تحرم أوكرانيا من ميزة في مجال الطاقة

الوكيل الاخباري- أفادت وزيرة المناخ والبيئة في بولندا آنا موسكفا، بأن بلادها أوقفت إمدادات الوقود المجانية إلى أوكرانيا، والآن تقدم بولندا بتزويد أوكرانيا بالوقود على أساس الدفع.

اضافة اعلان

وقالت الوزيرة في مقابلة مع مجلة BiznesAlert اليوم الاثنين: "في بداية (العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا) قدمنا الوقود مجانا لأوكرانيا، والآن هذه شحنات تجارية".



وشددت الوزيرة على أن بولندا تقوم بعمليات تسليم صادرات منتظمة إلى أوكرانيا، ولكن مع مراعاة أولوية السوق البولندية.



وأوضحت المسؤولة: "شركات الوقود في أوكرانيا تتكيف. شحناتنا هي استجابة للأزمة، لكن هذا القطاع منظم جيدا، لذلك هناك إمكانات سوقية هناك".

روسيا اليوم