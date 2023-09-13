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الأربعاء، 13-09-2023 09:00 ص

بولندا تخطط للحصول على غواصات عسكرية جديدة لجيشها

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الوكيل الإخباري - ذكر موقع Janes المتخصص بالشؤون العسكرية، أن بولندا تخطط للحصول على غواصات جديدة لسلاحها البحري.

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وتبعا للمعلومات، التي حصل عليها الموقع، فإن "شركة ThyssenKrupp Marine Systems TKMS" الألمانية، تخطط للمشاركة في مناقصة مخصصة، لتزويد سلاح البحرية البولندي بغواصات جديدة، وستقدم الشركة في المناقصة غواصات "Type 212CD" الجديدة، والتي تعمل على تطويرها".


وكان وزير الدفاع البولندي "ماريوس بلاشتشاك" قد أشار في وقت سابق، إلى أن وزارة الدفاع في بلاده، وبحلول نهاية 2023، ستعلن عن مناقصة للحصول على غواصات عسكرية جديدة، وفي إطار هذه المناقصة، ستسعى لشراء غواصات كهربائية، وغواصات تعمل بالديزل والكهرباء.


وتعتبر غواصات "Type 212CD" التي قد تحصل بولندا عليها، نسخة مطورة عن غواصات "Type 212" الألمانية التي تعمل بالديزل والكهرباء، ولها بصمة صوتية أقلّ، ما يجعل اكتشافها أصعب من قبل العدو.


ويبلغ طول كل غواصة من غواصات "Type 212" الألمانية 56.3 م، وعرضها 6.8 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1840 طنا، ويمكنها الغوص لعمق 350 م تحت سطح الماء، كما يمكنها التحرك بسرعة 20 عقدة بحرية.

 

RT

 




 

 


 

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