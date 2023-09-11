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الإثنين، 11-09-2023 09:16 ص

وزيرة خارجية ألمانيا تصل إلى كييف بزيارة غير معلنة

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الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "DPA" بوصول وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بزيارة غير معلنة إلى كييف.

وذكرت الوكالة أن هذه هي الرحلة الرابعة للوزيرة الألمانية إلى أوكرانيا خلال العام ونصف العام الماضيين، مشيرة إلى أن بيربوك وصلت إلى كييف بالقطار المسائي من بولندا.

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وتابعت أنه كان في استقبال الوزيرة في محطة القطارات السفير الألماني مارتن ييغر.


وأعلنت بيربوك بعد وصولها إلى العاصمة الأوكرانية عن نية بلادها مواصلة دعم أوكرانيا "اقتصاديا وإنسانيا وعسكريا". كما شددت على أهمية إجراء الإصلاحات الهادفة إلى مكافحة الفساد.

 

RT

 




 

 


 

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