الثلاثاء 29-08-2023
الوكيل الاخباري

خلال ساعات.. ارتفاع ملحوظ على اسعار الذهب في الاردن

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا- أسماء

إيقاف ضخ المياه عن مناطق في عمّان لظرف طارئ - أسماء

مدير السير: 350 مليون دينار خسائر حوادث السير سنوياً في الأردن

بيان من الأمانة حول تراخيص شركات الفاليه في عمان

إصابتان اثر اصطدام شاحنة بمركبة متوقفة على شارع 100

حجز المركبة مدة شهر والسجن 3 اشهر وغرامة تصل لـ 500 دينار بحق مرتكبي هذه المخالفة

مستشفى الجامعة يدعو مرشحين لاستلام كتاب التعيين ومباشرة العمل - أسماء

الأردن صدّر حلي ومجوهرات بقيمة 466 مليون دينار خلال 6 أشهر

الملك وولي العهد يشاركان في تشييع جثمان العين الشوابكة - فيديو وصور

الثلاثاء، 29-08-2023 04:17 م

بولندا: 60 مهاجرا هاجموا حرس الحدود

64edeca842360415b04cd8ae


الوكيل الإخباري - أفاد حرس الحدود البولندي بإحباط محاولة لعبور الحدود البولندية البيلاروسية من قبل مجموعة مكونة من 60 مهاجرا غير شرعي.

وكتب الحرس في صفحته على "X" ("تويتر" سابقا): "في 28 أغسطس الجاري حاول 60 شخصا دخول الأراضي البولندية بشكل غير شرعي.

اضافة اعلان

 

وعبرت مجموعة من الأجانب العدوانيين في أراضي دائرة حرس الحدود في دوبيتشي تسيكيفنا الحدود وألقت الحجارة على المصلحة البولندية.

 

وتم إرسال سيارة "تايفون" مزودة بخراطيم المياه إلى مكان الحادث. وتم منع عبور الحدود".


وفي منتصف عام 2021 تجمع عدة آلاف من المهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية على أمل الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

 

وشددت السلطات البولندية الإجراءات الأمنية على الحدود ونشرت الجيش وأوقفت محاولات المهاجرين غير الشرعيين لدخول البلاد، كما اتهمت مينسك بالوقوف وراء أزمة الهجرة.

 

من جهتها رفضت بيلاروس كل هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن بولندا تقوم بطرد المهاجرين قسرا إلى أراضيها وتصعيد الوضع مع اللاجئين بشكل مصطنع.

 

وأشار رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، إلى أن مينسك لن تعيق بعد الآن تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي وذلك بسبب العقوبات الغربية.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64e78b57538e1

الجزائر: الرئيس تبون سيقدم مبادرة حل سياسي في النيجر

111111111111

هبوط اضطراري لطائرة في مطار الملك عبدالعزيز بجدة

64ede7d842360415b04cd8a3

الهند تدعم سلاح بحريتها بسفن جديدة

631bbd20cf53a

السعودية تعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع 6 دول

USS_Essex_(LHD-2)_launches_RIM-7_Sea_Sparrow_on_6_February_2004_(040206-N-2970T-002)

واشنطن توافق على بيع محتمل لصواريخ جو-أرض إلى اليابان

64ede1944c59b7634a72bb73

البرهان يتهم الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب

أخبار متعلقة
64ed7e4f423604771e2e6f6a

العراق.. بغداد تؤكد تنفيذها اتفاق الحدود مع إيران

64da25b3423604740d225d01

طائرات "إف-16" دنماركية تعترض طائرتين روسيتين

290522

بولندا تعتزم نشر 10 آلاف جندي على حدودها مع بيلاروسيا

64d20d4e4c59b737f1296b90

بولندا تنشر قوات إضافية على الحدود مع بيلاروس

image (54)

النيجر تعيد فتح الحدود البرية والجوية مع خمسة بلدان حدودية

64c8f4ef4236046b9c65cd08

زاخاروفا: لا شيء "سلميا" في صيغة سلام زيلينسكي