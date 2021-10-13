بيان تحذيري من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت

الوكيل الاخباري- أصدر أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في لبنان، اليوم الأربعاء، بيانا أصروا من خلاله على عدم التدخل بعمل المحقق العدلي طارق البيطار وعرقلة التحقيق، محذرين من "مغبة التفكير باستبداله".

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وقال أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في بيانهم: "ومن قُتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا..نحن أولياء الدم قضيتنا هي جريمة العصر ويجب أن تخرج من التجاذبات الحزبية.



وأضاف البيان: "إن جريمة تفجير مرفأ بيروت طالت جميع الفئات والشرائح لم تميّز بين طرف وآخر، بين لبناني أو أجنبي، ونحن أولياء الدم لن نسمح بذهاب دماء شهدائنا هدرا أمام تلك التجاذبات والعرقلات والتحايل على القانون".



وأكملوا في بيانهم: "نحن أولياء الدم نتوجه على مجلس الوزراء مجتمعا مصرين على احترام فصل السلطات، وبالتالي عدم التدخل بعمل المحقق العدلي طارق البيطار وعرقلة التحقيق..نحن أولياء الدم نحذر من مغبة التفكير باستبدال القاضي أو ترهيبه مهما زاد منسوب التهديد..كفوا أيديكم عن القضاء".

المصدر: روسيا اليوم