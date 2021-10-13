الأربعاء 13-10-2021
الوكيل الاخباري

انطلاق فعاليات ملتقى البترا الأول للتعليم المهني والتقني

السفير العضايلة يفتتح معرضاً في جامعة القاهرة بمناسبة مئوية الدولة

جامعة طبية ومستشفى تعليمي في العقبة بكلفة 120 مليون دينار

بعد وثيقة الجلوة.. عودة 50 شخصا إلى حي نزال

حملة لإزالة البسطات في الطفيلة

الحكومة تشدد على ضرورة التزام معاصر الزيتون في جرش بأوامر الدفاع

إنقاذ أكثر من 140 مهاجرا من قوارب متجهة إلى جزر الكناري

إجراء عملية نوعية للشفة الأرنبية في مستشفى النديم

محافظ المفرق يتفقد واقع الخدمات الطبية في مستشفى النسائية والأطفال

التربية تنفي اغلاق مدرسة جبة وتحويل التعليم فيها عن بعد

الأربعاء، 13-10-2021 02:52 م

بيان تحذيري من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت

6166b65d4236042da062eaa0


الوكيل الاخباري- أصدر أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في لبنان، اليوم الأربعاء، بيانا أصروا من خلاله على عدم التدخل بعمل المحقق العدلي طارق البيطار وعرقلة التحقيق، محذرين من "مغبة التفكير باستبداله".

اضافة اعلان

 

وقال أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في بيانهم: "ومن قُتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا..نحن أولياء الدم قضيتنا هي جريمة العصر ويجب أن تخرج من التجاذبات الحزبية.

وأضاف البيان: "إن جريمة تفجير مرفأ بيروت طالت جميع الفئات والشرائح لم تميّز بين طرف وآخر، بين لبناني أو أجنبي، ونحن أولياء الدم لن نسمح بذهاب دماء شهدائنا هدرا أمام تلك التجاذبات والعرقلات والتحايل على القانون".

وأكملوا في بيانهم: "نحن أولياء الدم نتوجه على مجلس الوزراء مجتمعا مصرين على احترام فصل السلطات، وبالتالي عدم التدخل بعمل المحقق العدلي طارق البيطار وعرقلة التحقيق..نحن أولياء الدم نحذر من مغبة التفكير باستبدال القاضي أو ترهيبه مهما زاد منسوب التهديد..كفوا أيديكم عن القضاء".

 

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202110232633296504546

الجامعة العربية ترحب بدعم جمهورية كوريا لوكالة الأونروا

6166d6944236041d861a4d41

إنقاذ أكثر من 140 مهاجرا من قوارب متجهة إلى جزر الكناري

16

التحالف العربي يدمر زورقين ملغمين للحوثيين

6166c1944c59b7241b27e3fe

السيسي يعلن عن الجمهورية الجديدة في مصر

زلزال 3

أربع هزات أرضية في شرقي العراق

اسبانيا

8 آلاف شخص يغادرون منازلهم في إسبانيا خشية الحمم البركانية

أخبار متعلقة
لبنان 3

لبنان: انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل ودخول البلاد في العتمة

102021412715288776699

مسؤول فرنسي يدعو لبنان للإسراع بإطلاق مفاوضات مع صندوق النقد الدولي

615db9144c59b713a042d48c

قبرص تحث لبنان على تطبيق إصلاحات لتلقي مساعدات

615c61b742360416156f2c61

نواب لبنانيون يقدمون اقتراحا لخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما

61582a3d42360462f931314a

وزارة الدفاع التركية تعلن عن شحنة تبرعات للجيش اللبناني

1-1367361

اعتصام امام قصر العدل في بيروت بعد توقف التحقيق بانفجار المرفأ