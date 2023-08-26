بيان شديد اللهجة صادر عن دولة الكويت

الوكيل الاخباري- قالت مصادر أمنية لصحيفة "القبس" الكويتية إن وزير الداخلية، الشيخ طلال الخالد، يتابع بنفسه إجراءات التحقيق في قضية "الفاشنيستا" التي تسببت بحادث مروري مروع أسفر عن وفاة كويتيين.



وأشارت المصادر للصحيفة إلى أن التحقيقات في هذا الحادث الذي وقع فجر الخميس بين سيارتين على أحد تقاطعات محافظة العاصمة، كشفت عن أن "الفاشنيستا" تسببت فيه لتجاوزها الإشارة الحمراء.

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وشدد المصدر على أن التعليمات الصادرة من وزير الداخلية واضحة وصريحة بتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة، وعدم التهاون مع المتجاوزين أو المستهترين ومعرضي الأرواح للخطر، وعدم السماح بأي تدخلات أو أي محاولات للتأثير علي سير التحقيقات.



وصرح بأن غرفة عمليات وزارة الداخلية كانت قد تلقت بلاغا عن وقوع حادث مروع تمثل في تصادم مركبتين على أحد تقاطعات محافظة العاصمة بسبب تجاوز إحدى المركبتين للإشارة الحمراء.