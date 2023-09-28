بيان صادر عن المملكة العربية السعودية

الوكيل الاخباري- أصدرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (GASTAT) اليوم الخميس عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2023.

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وأظهرت النشرة في نتائجها أن معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) انخفض إلى 4.9% مقارنة مع الربع الأول من عام 2023.



وتبين أيضا انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين، حيث بلغ 8.3% للربع الثاني من عام 2023، مقارنة بـ8.5% في الربع الأول من نفس العام.



بالإضافة إلى ما سبق، أوضحت النتائج أن معدل البطالة للسعوديات للربع الثاني من عام 2023 انخفض ليبلغ15.7%، مقارنة بـ16.1% في الربع السابق.



في حين أن معدل البطالة للسعوديين الذكور خلال الربع الثاني من عام 2023 استقر عند 4.6%.



وكشفت مؤشرات القوى العاملة خلال الربع الثاني من عام 2023 عن انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين)، إذ أنه بلغ 60.8% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.