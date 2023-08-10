الخميس 10-08-2023
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الخميس، 10-08-2023 12:09 ص

بيان هام صادر عن المملكة العربية السعودية

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الوكيل الاخباري- تمكنت مكافحة المخدرات في السعودية من ضبط أكثر من 1.3 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة في منطقة الرياض، حيث كانت مخبأة في شحنة مكنات كهربائية داخل مستودع.

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وأفاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط 1394000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة، حيث كانت مخبأة في شحنة مكنات كهربائية داخل مستودع، كما تم القبض على مروجيها، وهما مقيمان من الجنسيتين الأردنية والسورية، جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

 




 

 


 

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