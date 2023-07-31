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الإثنين، 31-07-2023 07:21 م

رئيس المكسيك قد يحضر مفاوضات السلام حول أوكرانيا بالسعودية

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الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أن بلاده مستعدة للمشاركة في مفاوضات السلام في أوكرانيا، التي تنظمها السعودية في حال مشاركة طرفي النزاع فيها فقط.

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قال لوبيز أوبرادور خلال مؤتمر صحفي، في تعليقه على سؤال وكالة "نوفوستي" حول مفاوضات السلام المقبلة التي أطلقتها السعودية: "إذا اتفقت كل من أوكرانيا وروسيا على البحث عن حل لتحقيق السلام، فسنشارك. إذا اتفق طرفا النزاع واجتمعت دول أخرى لهذا الغرض. نحن نقف مع السلام. إذا تم تمثيل الدولتين، نعم".


وأضاف: "المستفيد الوحيد هو الصناعات العسكرية وصناعة الأسلحة... لا نريد الاعتياد على هذه الحرب التي تكلف الكثير من الأرواح والمعاناة الإنسانية، بالإضافة إلى التسبب بعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي. نعم نحن مع أي اقتراح موجه نحو السلام".


وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن السعودية تستعد لاستضافة محادثات سلام بين الدول الغربية وأوكرانيا والدول النامية الرئيسية بما في ذلك الهند والبرازيل، في شهر أغسطس.

 

RT

 




 

 


 

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