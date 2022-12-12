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الإثنين، 12-12-2022 08:00 م

بيسكوف: روسيا تدعو لحل النزاع في كوسوفو بالطرق السلمية

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الوكيل الاخباري- صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن روسيا تؤيد ضمان حقوق صرب كوسوفو، وتحقيق التسوية السلمية من خلال الدبلوماسية.اضافة اعلان


وأوضح بيسكوف: "نحن بلا شك نؤيد ضمان حقوق صرب كوسوفو كاملة، والوفاء بجميع الالتزامات التي تم الاتفاق عليها، ونحث جميع الأطراف على بذل الجهود لتحقيق السلام بالطرق الدبلوماسية".

وأكد، أن الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لم يلجأ إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للتخفيف من حدة التوتر في كوسوفو، ولكن روسيا مهتمة بحل الأزمة، بحكم الروابط التاريخية مع صربيا، وانطلاقا من إيمانها بضرورة تحقيق الأمن والسلام بين الشعوب.

 




 

 


 

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