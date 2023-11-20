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الإثنين، 20-11-2023 02:56 م

بيسكوف يعلق على إغلاق بعض نقاط التفتيش الحدودية الفنلندية

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الوكيل الإخباري- علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على إغلاق سلطات فنلندا لبعض نقاط التفتيش الحدودية الفنلندية – الروسية.

وأشار إلى أن هذه التصرفات المفعمة بالروسفوبيا من جانب السلطات الفنلندية، تثير الأسف في موسكو. ووفقا له، "من المستبعد أن تستطيع روسيا التأثير على هذا الوضع، لأنه لا يوجد حوار حول ذلك، وهذا ليس خطأنا، في الواقع، لم نكن نحن المبادرين إلى تقليص الحوار".

وبحسب بيسكوف، كانت تربط روسيا وفنلندا "علاقات جيدة طويلة الأمد تقوم على البراغماتية والاحترام المتبادل. وروسيا تأسف لأنه تم استبدال هذه العلاقة الطيبة بمثل هذا الموقف المعادي لروسيا".

في وقت سابق، أعلنت الحكومة الفنلندية، أنه بسبب تفاقم الوضع مع الهجرة على الحدود مع روسيا، فقد تقرر إغلاق نقاط التفتيش الحدودية بشكل كامل في جنوب شرق البلاد، وهي الأقرب إلى بطرسبورغ، في الفترة من 18 نوفمبر إلى 18 فبراير 2024.

وسيتم إغلاق أربع نقاط تفتيش من أصل ثماني، وتقع نقاط التفتيش المتبقية في شمال فنلندا. وقررت الحكومة الفنلندية أن اثنين فقط من هذه المراكز - فارتيوس وسالا - سيقبلان طلبات اللجوء.

من جانبه ذكر مصدر في السفارة الروسية في هلسنكي، أن قرار الحكومة الفنلندية بإغلاق أربع نقاط تفتيش في الجزء الأكثر ازدحاما من الحدود لا يمكن إلا أن يثير القلق وسيتم تحديد إجراءات الرد من الجانب الروسي.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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