الثلاثاء 21-02-2023
الوكيل الاخباري

اختتام دورة المهارات الرقمية في "شابات عجلون"

جلسة في إربد عن دور الشباب والمرأة في التنمية السياسية والاقتصادية

"البلقاء التطبيقية" تفوز باستضافة مسابقة روبوتات إطفاء الحرائق

كلاب تهاجم سيدة بعمان والعناية الإلهية تنقذها في اللحظة الأخيرة - فيديو

حادث سير بين الباص السريع ودراجة نارية بعمان - صورة

التعليم العالي تشارك في معرض للجامعات في القاهرة

القبض على 5 تجار مخدرات واحباط تهريب حبوب مخدرة

وصول طائرتي شحن عُمانية محملة بالمساعدات لمتضرري زلزال سوريا

تعرف على مواقع الزلازل التي تم رصدها اليوم الثلاثاء في جميع أنحاء العالم

الملك يؤكد أهمية دور مجلسي الأعيان والنواب بتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين

الثلاثاء، 21-02-2023 04:37 م

بيلاروس ترسل قواتها إلى الحدود الأوكرانية

60847089_303


الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الدفاع البيلاروسية، بأن قواتها تحركت نحو الحدود البيلاروسية الأوكرانية، للرد على أية استفزازات محتملة من قبل القوات الأوكرانية.

وأشار مساعد وزير الدفاع البيلاروسي لشؤون التعاون العسكري الدولي، فاليري ريفينكو، إلى تواجد أعداد كبيرة من الجنود الأوكرانيين في المنطقة المجاورة للحدود البيلاروسية الأوكرانية، مشيرا إلى تفاقم الأوضاع الأمنية على الحدود بشكل كبير بسبب النزاع المسلح في أوكرانيا.

اضافة اعلان


وأضاف ريفينكو: "يوجد احتمال كبير لحدوث استفزازات مسلحة، على الحدود الأوكرانية البيلاروسية، يمكن أن تتحول إلى صدامات حدودية مسلحة بين البلدين".


وتابع ريفينكو: "أن مجموعات الاستطلاع الأوكرانية، تجري أنشطتها الاستخبارية بوتيرة عالية على الحدود البيلاروسية، باستخدام المسيرات، الأمر الذي ينتهك المجال الجوي البيلاروسي، وخصوصيتها السيادية".


وأكد ريفينكو، أن رد الفعل البيلاروسي على الحدود الأوكرانية منضبط ومقيد قدر الإمكان، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على قدرة بيلاروس على تمالك نفسها وضبط أعصابها، تجاه الانتهاكات الأوكرانية، في حالة السلم والحرب أيضا.


ومن جانبه، صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أمس الاثنين، بأن رد بلاده سيكون سريعا وحاسما، تجاه أية تهديدات، أو عدوان ستتعرض له. 


وجاء تصريح لوكاشينكو أثناء ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن، يهدف لبحث مسودة وثيقة حول مفهوم محدث للأمن القومي ومشروع قانون "الحشد الشعبي".


ونقل مكتب الرئاسة البيلاروسية، عن لوكاشينكو قوله: "في حالة حدوث أي اعتداء، سيكون الرد سريعا وحازما ومتكافئة".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp-Image-2023-02-21-at-4.23.52-PM-2

رئيس جمهورية غينيا بيساو يزور كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

63f48e6542360445516d5b26

روسيا تطلق مركبة Soyuz MS-23 نحو المحطة الفضائية قريبا

image - 2023-02-21T162421.023

الصين تنفي نيتها تزويد روسيا بأسلحة

176046

بلينكن: تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة نيو ستارت مؤسف

63f4a0954236046b422b56ba

مصر تكشف أسباب انحسار مياه البحر بشكل مفاجئ

552

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الجديد بتركيا

أخبار متعلقة
5c0d1e4fd437505b6b8b4605

روسيا: الرئيس الأوكراني كان يجهز للحرب

5d64b0ae95a5974a5c8b4639

دبابة "تي – 80" المطورة الروسية تصل الجبهة الأوكرانية

_123378508__123191242_tv073640966-1

بوتين: نحتاج إلى تخزين الأدوية للشتاء مثل الغاز

_123401375_68db8c68-1d0f-466a-8d89-a4ab3be95b75

مستشار سابق في البنتاغون: واشنطن تدرك قرب هزيمة أوكرانيا

7999550b-zelensky-e-putin

بيسكوف يكشف عن آخر محادثة بين بوتين وزيلينسكي

40bcc04d-403846-01-08-2048x1218-1

أوكرانيا.. قانون يغلظ عقوبة الفرار من القتال