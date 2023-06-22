أوكرانيا تستعيد 3 أسرى حرب أطلقتهم روسيا وسلمتهم للمجر

الوكيل الإخباري - أعلنت أوكرانيا أمس الأربعاء استعادة ثلاثة أسرى حرب أطلقتهم روسيا وسلمتهم للمجر، لكنها انتقدت عرقلة بودابست للعملية.



في غضون ذلك، أفاد الاتحاد الأوروبي أنه سيطلب تفسيرات من المجر العضو في التكتل حول القضية.

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وكانت أوكرانيا قد كشفت في وقت سابق هذا الأسبوع أن المجر تمنع دخول مسؤولين أوكرانيين يحاولون التواصل مع 11 أسير حرب سابقين سلمتهم موسكو إلى بودابست.



وتضيف هذه الحادثة المزيد من التوتر إلى العلاقة بين أوكرانيا والمجر التي تحافظ على صلاتها بموسكو.



وقال دميترو لوبينتس أمين المظالم الأوكراني للتلفزيون الرسمي "أؤكد أن ثلاثة أسرى حرب سابقين قد عادوا إلى أوكرانيا".



ونفت المجر من جهتها منع أوكرانيا من مقابلة أسرى حرب سابقين على أراضيها.



واعتبر الاتحاد الأوروبي أن أي تحرير لمواطنين أوكرانيين يجب أن يتم بالتنسيق مع كييف.

البيان