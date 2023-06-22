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الخميس، 22-06-2023 12:24 م

بوتين يناقش الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة

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الوكيل الإخباري - تناول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا خلال اجتماع عملياتي مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي.

وافتتح الرئيس الاجتماع بمناقشة القضايا المدرجة على جدول الأعمال، مع التركيز على القضايا الأكثر أهمية اليوم، وعلى رأسها الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

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وفي مستهل الاجتماع طلب بوتين من سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف إفادته بتقرير عما يحدث في جميع الإدارات، حتى تكون هناك "صورة موضوعية عما يحدث" كما يبدو من مختلف الإدارات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.


وتابع بوتين مخاطبا باتروشيف: "من الواضح أن المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق وزارة الدفاع، إلا أن المعلومات تتراكم كذلك من الإدارات الأخرى، وأعلم أنكم تقومون بهذا العمل، فما هي البيانات المتاحة في الوقت الحالي".

 

RT

 




 

 


 

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