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الأربعاء، 09-08-2023 07:53 م

بيلد: أكثر ما تخشاه كييف إجبارها على التفاوض مع روسيا

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الوكيل الإخباري- أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن السلطات الأوكرانية قلقة من حقيقة أنها ستضطر في "القريب العالجل" للتفاوض مع روسيا، على خلفية فشل هجوم قواتها المضاد.

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وأوضح كاتب المقال بول رونزهايمر، أن السلطات الأوكرانية تخشى أن يضغط حلفاء كييف الغربيين عليها للتفاوض مع روسيا، وإنهاء الأزمة الأوكرانية بأسرع وقت وبشروط محدودة، نتيجة لفشل الهجوم المضاد نظرا لانعدام الجدوى من الاستمرار في دعم كييف.

وأشار إلى أن مخاوف كييف نابعة من الضغط الغربي المتزايد عليها في ظل فشل قواتها في ساحة المعركة، لافتا إلى أن الأمور قد تزداد سوءا بالنسبة لقوات كييف.

وبهذا الصدد تطرق الصحفي إلى اعترافات الجنود الأوكرانيين الذين يقرون بالمشاكل التي يعانون منها في الجبهات.

 




 

 


 

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