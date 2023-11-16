الخميس 16-11-2023
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إصابة 5 إسرائيليين في عملية جنوب القدس

الخميس، 16-11-2023 07:00 ص

بيليز تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال

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الوكيل الإخباري - أعلنت دولة بيليز الواقعة في أمريكا الوسطى عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال بسبب قصفها المتواصل لقطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول.

ونقلت واشنطن بوست بيانا صدر عن حكومة البلد الواقع في أميركا الوسطى، قالت فيه إنها "سحبت" اعتماد السفارة الإسرائيلية في العاصمة بلموبان، وعلقت "كل أنشطة" ممثل الاحتلال لديها، في قرار يدخل حيز التنفيذ فورا.

وعزا البيان هذا الإجراء إلى "استشهاد مدنيين أبرياء" في غزة، نتيجة تواصل القصف الكثيف.

وبيليز ثاني بلد في أميركا اللاتينية يعلن قطع علاقاته الدبلوماسية مع الاحتلال منذ بدء الحرب، بعد بوليفيا في 1 تشرين الثاني.

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وفي المقابل، استدعت كولومبيا وتشيلي وهندوراس سفراءها في من الاحتلال للتشاور بهذا الشأن.

 




 

 


 

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