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الخميس، 17-08-2023 10:45 م

الرئيس البيلاروسي يتوقع الرئيس القادم لروسيا

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الوكيل الإخباري - أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عن ثقته في إعادة انتخاب الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين، لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية في روسيا عام 2024.

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وقال لوكاشينكو: "أعتقد أن الرئيس القادم في روسيا سيكون بوتين. الانتخابات ستجرى بعد ستة أشهر. لا يوجد منافس لبوتين في روسيا الآن".


كما أشار الرئيس البيلاروسي، إلى أن بوتين لا يفكر الآن في من يمكنه تولي الرئاسة في روسيا ومواصلة المسار الحالي لتنمية البلاد، لأن لديه بالفعل العديد من القضايا التي تحتاج إلى معالجة.


وأضاف لوكاشينكو: "البلد كبير، وهناك العديد من المشاكل الأخرى التي تحتاج إلى حل".


وفي فبراير الماضي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الانتخابات المحلية والإقليمية سيتم تنظيمها في سبتمبر من هذا العام، والانتخابات الرئاسية عام 2024 في التزام صارم بالقانون والدستور.


وقال بوتين، في خطاب أمام الجمعية الفيدرالية إن "الانتخابات ستجرى في إطار التزام صارم بالقانون، مع الالتزام بكافة الإجراءات الديمقراطية والدستورية".


وستجرى الانتخابات الرئاسية في روسيا في مارس 2024، حيث يحق للرئيس الحالي، فلاديمير بوتين، الترشح لولاية جديدة، لكنه لم يتحدث بعد عن قراره بشأن هذا الأمر.

 

RT

 




 

 


 

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