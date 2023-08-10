الخميس 10-08-2023
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الخميس، 10-08-2023 01:29 م

هل تنشئ مصر أول متحف من نوعه في العالم؟

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الوكيل الإخباري - أكد كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية مجدي شاكر أن مصر من الدول الرائدة في العالم التي يمكنها إقامة متحف للآثار الغارقة تحت الماء.

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وأشار شاكر إلى أهمية الآثار المكتشفة حديثا في منطقة العلمين الجديدة، مما يزيد أهمية جديدة للمدينة الساحلية الهامة، وإحدى واجهات السياحة المصرية والتي تحولت إلى قبلة السائحين على مستوى العالم.


وأضاف كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية أن فكرة المتحف المائي ليست بجديدة على مصر، حيث أن منظمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو" اقترحت على مصر في عام 1996 المساعدة في إنشاء "متحف مائي"، وبالأخص في مدينة أبو قير بالاسكندرية ، لأن بها نصف مدينة الاسكندرية القديمة تحت الماء، حيث كان سيصبح أول متحف مائي في العالم، ولكن الموضوع لم يدخل حيز التنفيذ.

 




 

 


 

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