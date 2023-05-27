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السبت، 27-05-2023 09:05 م

تأخير بمطارات بريطانية جراء خلل بالبوابات الإلكترونية

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الوكيل الاخباري - أفادت هيئة بي بي سي أن خللاً في بوابات جوازات السفر الإلكترونية في عدد من المطارات البريطانية أدى إلى تأخير لساعات في دخول الأشخاص إلى البلاد اليوم السبت، وهو ما تسبب في فوضى في هذه المطارات.

وقالت الهيئة أن المسافرين إلى المملكة المتحدة أعربوا عن غضبهم من التأخير لأن بوابات جوازات السفر الإلكترونية في جميع أنحاء البلاد لا تعمل طوال اليوم، مضيفة أن القضية بدأت في المطارات بما في ذلك هيثرو ومانشستر وجاتويك ، ليلة أمس الجمعة.

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