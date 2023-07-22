تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو وخطتها لإضعاف القضاء

الوكيل الإخباري - وصل عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، إلى مقر "الكنيست" الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، في تظاهرة انطلقت من تل أبيب يوم الثلاثاء الماضي، احتجاجا على حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء.

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وجرى إغلاق شوارع ومفترقات طرق رئيسية في محيط مقر "الكنيست"، وسط تقديرات تشير إلى مشاركة أكثر من 40 ألف شخص في التظاهرة التي تأتي عشية بدء النقاشات في "الكنيست" حول مشروع قانون تعديل "بند المعقولية"، ظهر غد الأحد، قبل تقديمه للقراءتين الثانية والثالثة، يوم الاثنين، بعد الحصول على موافقة لجنة القانون في "الكنيست".



وفي حال موافقة الكنيست على القانون، فسيكون أول بند من خطة إضعاف جهاز القضاء قانونا نافذا، حيث يهدف إلى تقييد صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا، كما سيعطي التعديل الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة.



وقالت صحيفة هارتس العبرية إنه وبالتزامن مع التظاهرة أمام "الكنيست" في القدس، تجددت التظاهرات في العشرات من المواقع ومفترقات الطرق الرئيسة في تل أبيب وحيفا وبئر السبع والخضيرة وغيرها من المدن والبلدات، للأسبوع التاسع والعشرين على التوالي. واستبقت الشرطة الإسرائيلية التظاهرات، بإغلاق عدد من الشوارع في تل أبيب وحيفا.



وانطلقت تظاهرات من رمات غان وجفعاتيم وميدان ديزنغوف، وصولا إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان" في تل أبيب.



وفي حيفا، انطلق الآلاف في تظاهرة من مركز الكرمل، قبل أن يتجمعوا في مفترق "حوريف"، رافعين الشعارات الاحتجاجية ضد نتنياهو والحكومة. فيما نظمت تظاهرة حاشدة عند مفترق "كركور" قرب الخضيرة.



وفي سياق متصل، قال الاتحاد العام للعمال في إسرائيل "الهستدروت" إن رئيسه أرنون بار ديفيد سيعقد اجتماعا طارئا مع كبار المسؤولين، مساء اليوم، لمناقشة خطواتهم التالية قبيل تصويت "الكنيست" على مشروع قانون تعديل "بند المعقولية"، الاثنين المقبل.



بترا