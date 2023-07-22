السبت 22-07-2023
الوكيل الاخباري

وفاة شخصين من جنسية عربية غرقا داخل بركة زراعية في معان

تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو وخطتها لإضعاف القضاء

وفاتان إثر تدهور مركبة في عجلون

توضيح حول استبدال عقوبة الغرامة بالحبس في معدل السير

وفاة شاب أردني بحادث دراجة في كندا.. ما الذي حدث؟

فاعليات بالكرك تدعو لإطلاق حملات توعية لحماية الغابات من الحرائق

تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي

بني مصطفى: الوزارة بصدد وضع خطة لتصنيف الجمعيات

تحذير هام إلى جميع السائقين في المملكة

اعتقال منفذي عملية اغتيال المسؤول الأممي الذي يحمل الجواز الأردني في اليمن

السبت، 22-07-2023 09:42 م

تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو وخطتها لإضعاف القضاء

1690050678877


الوكيل الإخباري - وصل عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، إلى مقر "الكنيست" الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، في تظاهرة انطلقت من تل أبيب يوم الثلاثاء الماضي، احتجاجا على حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء.

اضافة اعلان


وجرى إغلاق شوارع ومفترقات طرق رئيسية في محيط مقر "الكنيست"، وسط تقديرات تشير إلى مشاركة أكثر من 40 ألف شخص في التظاهرة التي تأتي عشية بدء النقاشات في "الكنيست" حول مشروع قانون تعديل "بند المعقولية"، ظهر غد الأحد، قبل تقديمه للقراءتين الثانية والثالثة، يوم الاثنين، بعد الحصول على موافقة لجنة القانون في "الكنيست".


وفي حال موافقة الكنيست على القانون، فسيكون أول بند من خطة إضعاف جهاز القضاء قانونا نافذا، حيث يهدف إلى تقييد صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا، كما سيعطي التعديل الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة.


وقالت صحيفة هارتس العبرية إنه وبالتزامن مع التظاهرة أمام "الكنيست" في القدس، تجددت التظاهرات في العشرات من المواقع ومفترقات الطرق الرئيسة في تل أبيب وحيفا وبئر السبع والخضيرة وغيرها من المدن والبلدات، للأسبوع التاسع والعشرين على التوالي. واستبقت الشرطة الإسرائيلية التظاهرات، بإغلاق عدد من الشوارع في تل أبيب وحيفا.


وانطلقت تظاهرات من رمات غان وجفعاتيم وميدان ديزنغوف، وصولا إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان" في تل أبيب.


وفي حيفا، انطلق الآلاف في تظاهرة من مركز الكرمل، قبل أن يتجمعوا في مفترق "حوريف"، رافعين الشعارات الاحتجاجية ضد نتنياهو والحكومة. فيما نظمت تظاهرة حاشدة عند مفترق "كركور" قرب الخضيرة.


وفي سياق متصل، قال الاتحاد العام للعمال في إسرائيل "الهستدروت" إن رئيسه أرنون بار ديفيد سيعقد اجتماعا طارئا مع كبار المسؤولين، مساء اليوم، لمناقشة خطواتهم التالية قبيل تصويت "الكنيست" على مشروع قانون تعديل "بند المعقولية"، الاثنين المقبل.


بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1690050719399

التعاون الإسلامي تدين جريمتي الاحتلال بإعدام شابين فلسطينيين

1690050709663

الدولية لقاع البحار تتبنى خارطة لوضع قواعد تنظيم التعدين في 2025

272031_16_1688380211

العراق يتخذ إجراءات لحماية البعثات الدبلوماسية على أراضيه

war_ukraine-1

هجوم أوكراني يدمر مستودعا للنفط والذخيرة بشبه جزيرة القرم

2023-07-21_22-46-53_688083

بايدن يختار فرانشيتي لتكون أول امرأة تتولى قيادة القوات البحرية الأميركية

245683

زيلينسكي: فتح ممر مستدام للحبوب بالبحر الأسود

أخبار متعلقة
image - 2023-06-25T085221.899

اندلاع المزيد من الاحتجاجات ضد العنف في صربيا

image - 2023-06-25T084812.534

لماذا أرسلت الشيشان 3 آلاف من قوات النخبة إلى موسكو؟

image - 2023-06-25T084455.392

المملكة المتحدة تعترض 21 طائرة روسية على حدود الناتو

6496efa14c59b7205664189b

شبكة VK الاجتماعية الروسية تحجب صفحة "فاغنر"

6496edb84236045a1821502c

الدفاع الروسية تعلن أن عددا كبيرا من مقاتلي "فاغنر" أدركوا خطأهم وطلبوا المساعدة

image - 2023-06-24T162158.674

وزير الخارجية الأوكراني: حان الوقت للتخلي عن الحياد الزائف تجاه روسيا