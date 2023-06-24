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السبت، 24-06-2023 04:19 م

وزير الخارجية الأوكراني: حان الوقت للتخلي عن الحياد الزائف تجاه روسيا

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الوكيل الإخباري - ناشد دميترو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني المجتمع الدولي اليوم السبت "التخلي عن الحياد الزائف" تجاه روسيا وتزويد كييف بكل الأسلحة التي تحتاجها لطرد القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

أدلى كوليبا بهذه التصريحات وسط ما يبدو أنه تمرد قام به قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريجوغن ضد الجيش الروسي.

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وكتب كوليبا على تويتر "أولئك الذين قالوا إن روسيا أقوى من أن تخسر: انظروا الآن... حان الوقت للتخلي عن الحياد الزائف والخوف من التصعيد.. أعطوا أوكرانيا كل الأسلحة اللازمة.. انسوا أي صداقة أو عمل مع روسيا".


وأضاف "حان الوقت لوضع حد للشر الذي يبغضه الجميع لكن يخافون بشدة من القضاء عليه".


البيان

 




 

 


 

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