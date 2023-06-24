الدفاع الروسية تعلن أن عددا كبيرا من مقاتلي "فاغنر" أدركوا خطأهم وطلبوا المساعدة

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع الروسية إن عددا كبيرا من مقاتلي "فاغنر"، أدركوا خطأهم وتوجهوا بطلب من القوات الروسية للحصول على المساعدة وضمان سلامتهم.



وأهابت وزارة الدفاع في بيان اليوم السبت، بمقاتلي "فاغنر"، عدم الانخراط في مغامرة إجرامية، وقالت إن "العديد من رفاقكم من عدة مفارز أدركوا خطأهم، وتوجهوا للقوات الروسية من أجل الحصول المساعدة في لضمان عودتهم بأمان إلى نقاط انتشارهم الدائمة، وقد تم توفير هذه المساعدة من جانبنا بالفعل لجميع المقاتلين والقادة الذين تقدموا بطلبات".

اضافة اعلان



كما حثت مقاتلي "فاغنر" إلى التعقل والتواصل مع ممثلي وزارة الدفاع أو وكالات إنفاذ القانون في أقرب وقت ممكن.

RT