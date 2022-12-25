فيديو لمروع باريس.. لحظة هجومه على صالون حلاقة

الوكيل الإخباري - أظهرت مقاطع جديدة، منفذ اعتداء باريس البالغ من العمر 69 عاما والمتهم بقتل 3 أكراد، لحظة دخوله صالون حلاقة وإطلاق النار على رجل مسن وسط محاولة هروب المتواجدين.



إلى هذا، أعلنت النيابة العامة الفرنسية، السبت، تمديد توقيف منفذ هجوم الجمعة، وأشارت إلى أن التحقيق اعتمد أيضا البحث في الدافع العنصري.



أقصى عقوبة

تركز التحقيقات الآن على تهم القتل ومحاولة القتل والعنف المسلح إضافة إلى انتهاك التشريعات المتعلقة بالأسلحة بدافع عنصري.



وقالت النيابة "إضافة هذا الأمر لا يغيّر الحد الأقصى للعقوبة المحتملة والتي تبقى السجن المؤبد".



وكان الرجل أكد أنه أطلق النار لأنه "عنصري"، كما ذكر مصدر قريب من التحقيقات المتواصلة السبت لتحديد دوافعه.

اضافة اعلان

العربية