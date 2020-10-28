ترامب يشكك في عد الأصوات المتأخرة

الوكيل الإخباري - عبر الرئيس الأميريكي دونالد ترامب عن استيائه ، نتيجة لتشكيكه في نزاهة الانتخابات الأميركية مرة أخرى الثلاثاء قائلا إنه سيكون "من غير المناسب" استغراق وقت إضافي لفرز عشرات الملايين من بطاقات الاقتراع بالبريد في سباقه أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

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وفي حين شكك ترامب، الذي يتأخر في استطلاعات الرأي على الصعيد الوطني، في التصويت عبر البريد، قدم بايدن رسالة من أجل الوحدة في تجمعين انتخابيين بولاية جورجيا في سعيه لغزو منطقة مؤيدة تقليديا للجمهوريين وذلك قبل أسبوع من الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.



وتجاوز التصويت المبكر سواء بالبريد أو بالحضور الشخصي 70 مليونا يوم الثلاثاء أي أكثر من نصف إجمالي الإقبال في انتخابات 2016 وفقا لمشروع الانتخابات الأميركية بجامعة فلوريدا. ويسارع الأميركيون إلى الإدلاء بأصواتهم بأرقام قياسية في وقت يتطلعون فيه لتجنب التعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا.



ويقول الخبراء أن الحجم الضخم من بطاقات الاقتراع بالبريد - أكثر من 46 مليونا أدلوا بأصواتهم بالفعل - قد يستغرق أياما أو أسابيع حتى يتم فرزها مما يعني أنه قد لا يتم إعلان الفائز ليلة الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر عندما تغلق مراكز الاقتراع.



وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض قبل مغادرته للمشاركة في تجمعات انتخابية في ثلاث ولايات "سيكون من المناسب جدا واللطيف للغاية أن يتم إعلان الفائز في الثالث من تشرين الثاني / نوفمبر بدلا من فرز بطاقات الاقتراع لمدة أسبوعين وهو أمر غير مناسب على الإطلاق ولا أعتقد أن هذا مسموح به بموجب قوانينا".



وأشار ترامب مرارا وبدون أدلة إلى أن زيادة التصويت عبر البريد ستؤدي إلى زيادة التزوير على الرغم من أن خبراء الانتخابات يقولون إن هذا أمر نادر الحدوث في الانتخابات الأميركية.

والتصويت عبر البريد هو سمة قديمة العهد في الانتخابات الأميركية وأدلى ناخب من كل أربعة ناخبين بصوته بهذه الطريقة في انتخابات عام 2016.

المصدر : سكاي نيوز

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