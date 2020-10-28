الأربعاء 28-10-2020
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب الأربعاء 28/10/2020

الصحة : الأردن دخل مرحلة ذروة تفشي كورونا

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أجواء معتدلة الحرارة .. الأربعاء

الحموري للوكيل : 315 حالة كورونا تتلقى العلاج في القطاع الخاص منها 25 في خطر

وزير التربية والتعليم للوكيل : الوضع الوبائي هو من يحكم العودة للمدارس

الفراية للوكيل : نتابع الوضع الوبائي في النعيمة باربد والتقييم مستمر

72 وفاة و3988 اصابة بكورونا في المغرب

لبنان: 11 وفاة و 1809 إصابات جديدة بكورونا

أوكرانيا: 126 وفاة و6677 إصابة جديدة بكورونا




الأربعاء، 28-10-2020 08:49 ص

بايدن يدعو للوحدة

ترامب يشكك في عد الأصوات المتأخرة

ك
دونالد ترامب


الوكيل الإخباري - عبر الرئيس الأميريكي دونالد ترامب  عن استيائه ، نتيجة لتشكيكه في نزاهة الانتخابات الأميركية مرة أخرى الثلاثاء قائلا إنه سيكون "من غير المناسب" استغراق وقت إضافي لفرز عشرات الملايين من بطاقات الاقتراع بالبريد في سباقه أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

اضافة اعلان

وفي حين شكك ترامب، الذي يتأخر في استطلاعات الرأي على الصعيد الوطني، في التصويت عبر البريد، قدم بايدن رسالة من أجل الوحدة في تجمعين انتخابيين بولاية جورجيا في سعيه لغزو منطقة مؤيدة تقليديا للجمهوريين وذلك قبل أسبوع من الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.


وتجاوز التصويت المبكر سواء بالبريد أو بالحضور الشخصي 70 مليونا يوم الثلاثاء أي أكثر من نصف إجمالي الإقبال في انتخابات 2016 وفقا لمشروع الانتخابات الأميركية بجامعة فلوريدا. ويسارع الأميركيون إلى الإدلاء بأصواتهم بأرقام قياسية في وقت يتطلعون فيه لتجنب التعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا.


ويقول الخبراء أن الحجم الضخم من بطاقات الاقتراع بالبريد - أكثر من 46 مليونا أدلوا بأصواتهم بالفعل - قد يستغرق أياما أو أسابيع حتى يتم فرزها مما يعني أنه قد لا يتم إعلان الفائز ليلة الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر عندما تغلق مراكز الاقتراع.


وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض قبل مغادرته للمشاركة في تجمعات انتخابية في ثلاث ولايات "سيكون من المناسب جدا واللطيف للغاية أن يتم إعلان الفائز في الثالث من تشرين الثاني / نوفمبر بدلا من فرز بطاقات الاقتراع لمدة أسبوعين وهو أمر غير مناسب على الإطلاق ولا أعتقد أن هذا مسموح به بموجب قوانينا".


وأشار ترامب مرارا وبدون أدلة إلى أن زيادة التصويت عبر البريد ستؤدي إلى زيادة التزوير على الرغم من أن خبراء الانتخابات يقولون إن هذا أمر نادر الحدوث في الانتخابات الأميركية.

 

والتصويت عبر البريد هو سمة قديمة العهد في الانتخابات الأميركية وأدلى ناخب من كل أربعة ناخبين بصوته بهذه الطريقة في انتخابات عام 2016.

 

المصدر : سكاي نيوز

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
110-033340--_15e8a6ad487622_700x400

ترامب: لدينا أفضل القوات العسكرية في العالم

ترك

حريق ضخم وإخلاء منازل جنوبي تركيا

_115095773_hi063990689

تطورات الحالة الصحية للرئيس الجزائري

5f985ff94c59b726ae76e2ee

مصرع 3 أشخاص بحادث انفجار ناقلة نفط روسية

5f982b094c59b773c234ed60

أرمينيا تُقيل عدداً من كبار مسؤولي الامن

sssssssssssssssssssss

مجلس الأمن يدعو الى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

أخبار متعلقة
كوفيد

ترامب يهاجم طبيب كورونا بشدة

بايدن

المناظرة الثانية بين ترامب وبايدن افتراضية

سنغ

سنغافورة تطلق رحلات بحرية بدون الدخول إلى أية دولة

download

فيديو يوضح معاناة ترامب في التقاط أنفاسه بعد الخروج من المستشفى

1228097844.jpg.0

لأول مرة منذ مرضه.. ترامب يظهر في موكب أمام أنصاره - فيديو

بايدن

بايدن بعد تمنيه الشفاء لترامب: علينا أخذ كورونا على محمل الجد