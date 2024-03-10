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الأحد، 10-03-2024 07:59 ص

ترامب يعتقد أن بوتين قد يستغل ضعف بايدن

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الوكيل الاخباري- يرى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستطيع أن يأخذ في الاعتبار ضعف رئيس الدولة الحالي جو بايدن عند تنفيذ سياساته.

وقال ترامب لمؤيديه يوم أمس السبت: "أريد أن أخبركم، لو كان يوجد لديكم رئيس قادر حقا مثلي، كنا سنعيش في أمان كامل. وكما تعلمون، يتحدث بوتين الآن عن الأسلحة النووية. هل تعرفون لماذا؟ لأنه يعلم أن رئيس الولايات المتحدة أحمق".

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وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن روسيا مستعدة للعمل مع أي رئيس أمريكي ينتخبه شعب الولايات المتحدة، لكن جو بايدن هو الأفضل بالنسبة لروسيا لأنه "شخص أكثر خبرة ويمكن التنبؤ به، وهو سياسي من الطراز القديم".

من جانبه، اعتبر ترامب نفسه أن هذه الكلمات مجاملة له، موضحا أنه في ظل إدارة بايدن الضعيفة، "ستحصل روسيا على أوكرانيا". وشدد ترامب عدة مرات في السابق، على أنه "عمل بشكل جيد" مع بوتين.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل. وفي 25 أبريل 2023، أعلن بايدن أنه سيسعى للفوز بولاية رئاسية ثانية. وكان سلفه ترامب قد أعلن أنه سيدخل السباق في نوفمبر 2022 ويعتبر الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض هذه الانتخابات.

 




 

 


 

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