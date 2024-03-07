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الخميس، 07-03-2024 01:16 م

بوتين وبايدن وترامب في كازاخستان

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الوكيل الاخباري- يحمل بعض الكازاخستانيين أسماء شخصيات سياسية أجنبية، فيوجد بين مواطني البلاد "بوتين" واحد وكذلك "ترامب"، إضافة إلى ثمانية "بايدن"، حسبما أفاد موقع Ranking.kz.

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وقال الموقع: "أصبح تقليدا (في كازاخستان) أن يستلهم بعض الآباء من الشخصيات السياسية لتسمية أبنائهم. هكذا، يعيش في كازاخستان شخص واحد اسمه بوتين، وآخر اسمه ترامب، وثمانية أشخاص يحملون اسم بايدن، وكذلك 12 شخصا يحملون اسم رئيس البلاد - قاسم جومارت".

كما يعيش في كازاخستان العديد من الأشخاص الذين تتطابق أسماؤهم مع أسماء المدن، فهناك 24 شخصا يحملون اسم "أستانا" (عاصمة البلاد)، و20 شخصا يسمون "ألماتي" (أو "ألماتا"، وهي أكبر مدينة في البلاد) و27 شخصا لهم اسم "سيمي"، وهي مدينة في شرق البلاد كان اسمها سيميبالاتينسك سابقا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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