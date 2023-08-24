ترامب يوجه انتقادات لاذعة للرئيس جو بايدن

الوكيل الإخباري - وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقادات لاذعة للرئيس جو بايدن معتبرا أن حالته العقلية أسوأ من حالته الجسدية، مرجحا ألا يتمكن بايدن من الوصول إلى انتخابات 2024 الرئاسية.



وبينما كان منافسوه الأساسيون الثمانية يتنافسون مع بعضهم بعضا في المناظرة الأولى للحزب الجمهوري، انتقد ترامب (77 عاما) الرئيس بايدن (80 عاما) بسبب مظهره وقدراته العقلية في مقابلة تلفزيونية مع تاكر كارلسون.

اضافة اعلان



وقال: "أعتقد أنه أسوأ عقليا منه جسديا.. إنه ليس رياضيا، انظر إليه كيف أنه لا يستطيع رفع قدميه عن العشب".



وتابع الرئيس السابق: "تشاهده وهو يبدو أنه يمشي على أعواد الأسنان.. ثم تراه على الشاطئ حيث لا يستطيع رفع الكرسي. كما تعلمون، من المفترض أن تكون هذه الكراسي خفيفة، أليس كذلك؟ مثل أوقيتين.. ساقاه النحيلتان تبدوان فظيعتين على الشاطئ".



ثم لفت ترامب إلى أنه لا يفهم الاستراتيجية وراء ذهاب بايدن إلى الشاطئ، وقال: "لا أعرف ماذا يفعل بالشاطئ.. أعتقد أنه يبدو فظيعا على الشاطئ. لا يستطيع المشي عبر الرمال".



وقام بايدن برحلة مدتها 10 أيام إلى منزله الشاطئي في ديلاوير في يوليو الماضي، وأثار انتقادات واسعة عندما قال في 13 أغسطس لأحد المراسلين "لا تعليق" لدى سؤاله عن رد فعله على حرائق الغابات التي تجتاح جزيرة ماوي بينما كان يمشي عبر الرمال.

وقال ترامب في هذا السياق: "الشاطئ لا يمثل ما يفترض أن يفعله الرئيس، من المفترض أن يعمل.. من المفترض أن يخرجنا من تلك الحرب الفظيعة والمروعة التي نشارك فيها بشكل كبير في أوكرانيا.. يمكن فعل ذلك بسهولة بالغة.. لكن لا أعتقد أنه يستطيع فعل ذلك لأنه غير كفء"، وأضاف: "لو كنت رئيسا، لما بدأ الأمر أبدا".



المرشحون للانتخابات التمهيدية في الحزب الجمهوري، لم يسلموا أيضا من لسان ترامب، فقد انتقد المشاركين في مرحلة المناظرة في ميلووكي، قائلا إن هناك بعض المرشحين الذين لا ينبغي لهم حتى الترشح.



تأتي هذه المقابلة، فيما سيخضع ترامب للاعتقال اليوم الخميس في ولاية جورجيا، حيث تم فتح قضية ضده حول التدخل في انتخابات 2020. ويعد الاعتقال عند الاستدعاء إجراء قياسيا في القضايا الجنائية في الولايات المتحدة، ويستمر عادة حوالي ساعتين أثناء معالجة الوثائق ذات الصلة.

RT