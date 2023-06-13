تركيا: إنقاذ 88 مهاجرا بعد أن أجبرتهم اليونان على العودة

الوكيل الإخباري- أنقذت فرق خفر السواحل التركية، 88 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل ولاية إزمير غربي البلاد، "أجبرتهم القوات اليونانية على العودة إلى المياه الإقليمية التركية".



وأفادت قيادة خفر السواحل التركية في بيان، بأن الفرق سارعت إلى إنقاذ المهاجرين بعد تلقيها نداء استغاثة.



وعقب إتمام الإجراءات اللازمة، جرى تسليم المهاجرين جميعا إلى دائرة الهجرة في ولاية إزمير.



وتعيد اليونان سنويا عشرات آلاف اللاجئين وتتركهم بمصيرهم في عرض البحر، وسبق للمقرر الأممي المعني بحقوق المهاجرين فيليبي غونزاليس موراليس أن انتقد السياسة اليونانية، مشيرا إلى أن أثينا تعيد مهاجرين قسرا إلى المياه التركية.



وأوضح موراليس في حينه أن إعادة اللاجئين والمهاجرين أصبحت بمثابة سياسة دولة في البلدان الأوروبية، وأن هذه الممارسة مستمرة على الرغم من تحذيرات المنظمات الدولية.



وحذر المقرر الأممي المجتمع الدولي من عواقب محاولات التستر على إجراءات إعادة اللاجئين والمهاجرين.

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روسيا اليوم