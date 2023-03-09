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الخميس، 09-03-2023 04:37 م

تركيا.. رفع الحظر المؤقت عن الحسابات المصرفية لحزب الشعوب الديمقراطي

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الوكيل الإخباري-أصدرت المحكمة الدستورية العليا في تركيا الخميس، قرارا يقضي برفع الحظر المؤقت المفروض على الحسابات المصرفية، لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.اضافة اعلان


وسبق أن جمدت المحكمة الدستورية العليا في تركيا مؤقتا، الحسابات المصرفية التي يتلقى فيها حزب الشعوب الديمقراطي الدعم المقدم من خزينة الدولة، بناء على طلب المدعي العام، إلى حين إصدار المحكمة قرارها في الدعوى المقدمة منه لإغلاق الحزب، وذلك بدعوى استخدام الحزب تلك الأموال في تمويل حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.

وفي جلسة عقدت في يناير الفائت في قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي التي رفعتها النيابة العامة في عام 2021، كرر المدعي العام بكير شاهين، اتهاماته لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، بأنه تحول إلى بؤرة للأنشطة الإرهابية الهادفة إلى تمزيق وحدة الدولة مع شعبها، ووصفه بأنه مكتب تجنيد يعمل لصالح حزب العمال الكردستاني.

 




 

 


 

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