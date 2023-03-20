تركيا.. سكان مدينة استيقظوا فوجودا أنفسهم يعيشون في البحر

الوكيل الإخباري- غمرت المياه شوارع مدينة الإسكندرونة في مقاطعة هاتاي بجنوب تركيا، بعد ارتفاع منسوب مياه البحر ليلا. والمنطقة من بين أكثر المناطق تضررا من الزلازل المدمرة الأخيرة.

اضافة اعلان

وقالت صحيفة "يني شفق": "نتيجة لارتفاع مستوى سطح البحر، غمرت المياه الشوارع في منطقة تشاي الصغيرة، وحدثت فيضانات في المحلات التجارية والمنازل. كما تعطلت حركة المرور بسبب إغلاق الشوارع التي غمرتها المياه".



ووقعت زلازل بقوة 7.7 و 7.6 درجة في 6 فبراير الماضي، بفاصل 9 ساعات في مقاطعة كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا.



وشعر السكان بالزلزال في 11 محافظة في البلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا. ووصفت السلطات التركية الزلزال بأنه "كارثة القرن"، حيث لقي ما يقرب من 50000 شخص مصرعهم نتيجة للحادث.

روسيا اليوم