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الأحد، 09-04-2023 08:36 م

مصر تدعم الجهود الأممية للتوصل لتسوية سياسية في سوريا

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الوكيل الإخباري - أكدت مصر دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة، وصولا إلى تسوية سياسية شاملة في سوريا.

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جاء هذا خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بالمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، اليوم الأحد، في إطار الأولوية الكبيرة التي توليها القاهرة لاستعادة الأمن والاستقرار في سوريا وإنهاء صور الإرهاب كافة.


وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد أبو زيد، إن الاتصال استهدف التشاور والتنسيق مع بيدرسون بشأن الأزمة السورية وسبل دفع الحل السياسي، كذلك سبل رفع المعاناة عن الشعب السوري، والتأكيد على حرص مصر على المساهمة بقوة في جهود تخفيف هذه المعاناة.


من جهته، عبر مبعوث الأمم المتحدة عن كامل تقديره للدور المصري ودعم القاهرة المستمر للأمم المتحدة في سبيل حلحلة الأزمة السورية.


بترا

 




 

 


 

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