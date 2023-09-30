تسجيل أكثر من 1000 إصابة بالكوليرا والضنك في السودان خلال ايام

الوكيل الإخباري - فيما يعاني السودان منذ 6 أشهر من حرب دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط تدفق للنازحين، وشح المساعدات الطبية، بدأت إصابات الكوليرا والضنك تتفشى.

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وأعلن وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم، اليوم السبت، عن تسجيل أكثر من 1000 إصابة بالكوليرا والضنك خلال ايام، علماً أن نقابة الأطباء أعلنت من قبل أن عدد الإصابات في ولاية البحر الأحمر لا تقل عن 3 الاف.

وأضاف إبراهيم أنه تم رصد نحو 200 إصابة بالكوليرا يوم أمس فقط.



وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، أمس الجمعة، أنها نشرت فرق الاستجابة السريعة بالمناطق المتضررة من تفشي الكوليرا في السودان.