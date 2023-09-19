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الثلاثاء، 19-09-2023 01:05 م

الأمم المتحدة: 1200 طفل توفوا بمخيمات اللاجئين في السودان منذ مايو

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الوكيل الإخباري - أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 1200 طفل توفوا بسبب الحصبة وسوء التغذية منذ مايو في مخيمات اللاجئين بالسودان، محذرة من أن عشرات آلاف الأطفال الآخرين معرضون للموت حتى نهاية العام.

وقال ألين ماينا، رئيس قسم الصحة العامة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن "أكثر من 1200 طفل لاجئ دون سن الخامسة لقوا حتفهم في تسعة مخيمات في الفترة ما بين 15 مايو و14 سبتمبر".

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وأضافت: "يرجع ذلك إلى مزيج من الاشتباه في تفشي مرض الحصبة وارتفاع معدل سوء التغذية".


واندلعت اشتباكات في السودان في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية التي يقودها عبد الفتاح البرهان وبين قوات الدعم السريع تحت قيادة محمد حمدان دقلو، في مدن عدة لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، وحصد النزاع نحو 7500 قتيل وفق أحدث أرقام لمنظمة "أكليد" غير الحكومية التي ترجح أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك.


واضطر أكثر من 7 ملايين شخص من إجمالي عدد سكان البلاد المقدّر بنحو 48 مليون نسمة، إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو العبور إلى دول الجوار، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

 

RT

 




 

 


 

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