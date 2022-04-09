تصريحات هامة من قائد قوة أمن الحج السعودي حول المعتمرين

الوكيل الإخباري-أعلن قائد القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة العقيد عطية الغامدي عن مهام القوة، موضحًا ‏أنها تعمل ضمن قيادات ‏أمن العمرة والمكلفة تحديدًا ‏في الساحة الشرقية وجزء من التوسعة ‏السعودية الثالثة.

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‏وقال "الغامدي": نعمل ضمن ثلاثة محاور، ‏المحور الأمني والمحور التنظيمي التشغيلي والمحور الإنساني.

‏وأضاف عبر "الإخبارية ": الجهود تتضافر لتذليل جميع الصعوبات التي قد يلقاها ‏المعتمر والمصلون في شهر رمضان، ‏وجميع الخطط التنظيمية والتشغيلية تقوم على ‏استخدام الإمكانيات لاستيعاب الكثافات ‏الموجودة في ساحات الحرم المكي.



وحول تنظيم يوم الجمعة في الحرم المكي الشريف، قال "الغامدي": ‏نحرص على إتاحة جميع الإمكانات في يوم الجمعة ‏ونؤكد أن جميع الخطط التنظيمية والطوارئ جاهزة لاستقبال جميع الكثافات في الساحات الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية، وذلك لينال المعتمر والمصلي الراحة أثناء أداء النسك.



وأردف: يقوم مركز العمليات بعمله بشكل احترافي في عملية ضبط الحشود القادمة من الخارج للتحكم في الكثافات الموجودة في الداخل، ولدينا قدرة كبيرة على التعامل مع الكثافات بما يتلاءم مع الخطط التشغيلية في الأيام القادمة.





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