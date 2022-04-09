السبت 09-04-2022
الوكيل الاخباري

الرئيس الأوكراني يتراجع: مستعدون للمفاوضات مع روسيا

الملك يغادر إلى ألمانيا الأحد لإجراء عملية لمعالجة انزلاق غضروفي

258 مليون دولار الصادرات الصناعة للزرقاء والمفرق

قطر: 109 ملايين دولار تداولات السوق العقاري الأسبوع الماضي

لبنان: أزمة رغيف على وقع انقطاع الطحين

بريطانيا تسجل أكثر من 41 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

كاسا دو بينيدو منزل حجري عجيب.. فما قصته؟

دجاج فاسد وعصائر منتهية الصلاحية في إربد

الحكومة الهنغارية: دفع ثمن الغاز بالروبل لا ينتهك العقوبات

إطلاق مركبة دراغون السياحية المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية

السبت، 09-04-2022 03:09 م

تصريحات هامة من قائد قوة أمن الحج السعودي حول المعتمرين

6251162b4c59b72e0025bdc2


الوكيل الإخباري-أعلن قائد القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة العقيد عطية الغامدي عن مهام القوة، موضحًا ‏أنها تعمل ضمن قيادات ‏أمن العمرة والمكلفة تحديدًا ‏في الساحة الشرقية وجزء من التوسعة ‏السعودية الثالثة.

اضافة اعلان


‏وقال "الغامدي": نعمل ضمن ثلاثة محاور، ‏المحور الأمني والمحور التنظيمي التشغيلي والمحور الإنساني.

 

‏وأضاف عبر "الإخبارية ": الجهود تتضافر لتذليل جميع الصعوبات التي قد يلقاها ‏المعتمر والمصلون في شهر رمضان، ‏وجميع الخطط التنظيمية والتشغيلية تقوم على ‏استخدام الإمكانيات لاستيعاب الكثافات ‏الموجودة في ساحات الحرم المكي.


وحول تنظيم يوم الجمعة في الحرم المكي الشريف، قال "الغامدي": ‏نحرص على إتاحة جميع الإمكانات في يوم الجمعة ‏ونؤكد أن جميع الخطط التنظيمية والطوارئ جاهزة لاستقبال جميع الكثافات في الساحات الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية، وذلك لينال المعتمر والمصلي الراحة أثناء أداء النسك.


وأردف: يقوم مركز العمليات بعمله بشكل احترافي في عملية ضبط الحشود القادمة من الخارج للتحكم في الكثافات الموجودة في الداخل، ولدينا قدرة كبيرة على التعامل مع الكثافات بما يتلاءم مع الخطط التشغيلية في الأيام القادمة.

سبق

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
c8363cb0-6302599711645419264

الرئيس الأوكراني يتراجع: مستعدون للمفاوضات مع روسيا

medium_2022-03-07-3488963d7d

لبنان: أزمة رغيف على وقع انقطاع الطحين

000_1S06SH

مقتل جنديين في هجوم لـ"داعش" غربي العراق‎‎

thumbs_b_c_df5ba84f869f4817cb132fafedd6ace9

الحوثيون يتهمون التحالف العربي باحتجاز سفينة وقود جديدة

625012b94236043fc95b3275

رئيس وزراء بلغاريا: لن نطرد السفيرة الروسية خشية التداعيات

اين_تقع_الاسكا

أمريكا ..سحابة غريبة فوق جبل ليزي تثير الجدل في ألاسكا -صورة

أخبار متعلقة
Smart_budget_tips_Makkah_827263146

السعودية .. مكافات مالية لمن يقدم حلول لتحسين تجربة الحج والعمرة - رابط

w

جلسة خاصة لمجلس الأمن حول ميانمار

السعودية

السعودية.. تنفيذ حكم الإعدام بقاتل زوجته الحامل

9

بوريل : الاتحاد الأوروبي لن يتدخل عسكريا في أوكرانيا