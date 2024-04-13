السبت 13-04-2024
الوكيل الاخباري
 

القناة 12: نتنياهو قلص صلاحيات فريق التفاوض الإسرائيلي

طلبة المدارس الحكومية والخاصة يستأنفون دوامهم غداً والحصة الأولى الساعة 8 صباحاً

لبيد يدعو للتكثيف الضغوط للمطالبة بإبرام صفقة تبادل

صواريخ بعيدة المدى وفرط صوتية .. تعرف على الترسانة الصاروخية الإيرانية

سلعة جديدة تنتظر ارتفاعاً عالمياً قوياً

سرايا القدس: سيطرنا على مسيّرة إسرائيلية في خان يونس

استراتيجية وطنية لتحويل الأردن لدولة تعدين عام 2033

971 مليون دينار دفعها أردنيون عبر اي فواتيركم الشهر الماضي

هزة أرضية بقوة 5.2 درجة جنوب الصين

1.776 مليار دينار صادرات صناعة عمان بالربع الأول من 2024

السبت، 13-04-2024 12:00 م

الصين وفيتنام وإيطاليا تشغل المراكز الأولى عالميا بين مصدري الأحذية

661a43064236046fd6755ae1


الوكيل الاخباري- أشارت بيانات منصة Comtrade الأممية إلى أن الصين وفيتنام وإيطاليا احتلت المراكز الثلاثة الأولى عالميا بين مصدري الأحذية العام الماضي.

اضافة اعلان

 

وأشارت البيانات إلى أن قيمة صادرات الأحذية في العالم تجاوزت 154 مليار دولار، حيث احتلت صادرات الصين المركز الأول بقيمة 53 مليار دولار، تليها فيتنام بـ20 مليار دولار، وإيطاليا بنحو 15 مليار دولار.

وشغلت ألمانيا وإندونيسيا المرتبتين الرابعة والخامسة، حيث بلغت قيمة صادرات ألمانيا أكثر من 11 مليار دولار، وإندونيسيا 6 مليارات.

وتجدر الإشارة إلى أن قائمة خمسة أكبر مصدري الأحذية في العالم لا تزال دون تغيير خلال السنوات التسع الماضية، باستثناء عام 2019، عندما أزاحت فرنسا إندونيسيا من المركز الخامس.

ولا تدخل روسيا وبيلاروس قائمة المصدرين الرئيسيين للأحذية في العالم، حيث صدرت روسيا عام 2021 أحذية بقيمة نحو 254 مليون دولار وبيلاروس بقيمة 229 مليون دولار، حيث تستهلك السوق الداخلية معظم الإنتاج.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
111

تركيا تصدر الفلفل الأحمر المجفف إلى 67 دولة

661a3d634c59b71dc63b9c5e

الشرطة الباكستانية تبحث عن مسلحين اختطفوا 8 ركاب حافلة وقتلوهم

199581

ميقاتي يكشف عن اتصالات دولية للعمل على ترحيل النازحين السورين من لبنان

111

صواريخ بعيدة المدى وفرط صوتية .. تعرف على الترسانة الصاروخية الإيرانية

609831

ماركوس: الاتفاق الثلاثي بين أميركا واليابان والفلبين يغير آليات بحر الصين الجنوبي

661a18f14c59b73b8d072296

السجن 15 عاما لسفير أمريكي سابق تجسس لحساب كوبا

أخبار متعلقة
609831

ماركوس: الاتفاق الثلاثي بين أميركا واليابان والفلبين يغير آليات بحر الصين الجنوبي

661a2d2f4236046fd6755ace

هزة أرضية بقوة 5.2 درجة جنوب الصين

661a15134236046fa06a7521

ماكرون وشولتس يدعوان إلى إعادة التوازن التجاري مع الصين

1000456573

مسؤولون أمريكيون يزعمون: الصين تساعد روسيا عسكريا في أكبر توسيع للإنتاج الدفاعي منذ العهد السوفيتي

1000456568

السفارة الصينية في واشنطن: بكين لا تزود أيا من أطراف الصراع في أوكرانيا

_126710622_1918a74b-74f3-41b9-b0ba-72a3a1bb26ff

الكرملين: خطط لعقد لقاء بين بوتين وشي