تعرف على مصير الطفل السوري العالق بالبناء جراء الزلزال - فيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت وسائل اعلام عربية ان فرق الانقاذ السورية تمكنت من انقاذ الطفل العالق في البناء السكني المنهار جراء الزلزال في سوريا .



وفي وقت سابق تداول ناشطون عبر مواقع التواصل فيديو للطفل وهو عالق من قدميه ويناشد لانقاذه من بين الحطام الذي تسبب به الزلزال .



الى ذلك ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن زلزالا ضرب العاصمة السورية دمشق اليوم الاثنين .



كما أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أنه تم تسجيل زلزال ثانٍ مركزه كهرمان مرعش بقوة 7.6 درجة، جنوب شرق تركيا.

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