الإثنين 06-02-2023
الوكيل الاخباري

تعرف على مصير الطفل السوري العالق بالبناء جراء الزلزال - فيديو

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الإثنين، 06-02-2023 07:16 م

تعرف على مصير الطفل السوري العالق بالبناء جراء الزلزال - فيديو

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت وسائل اعلام عربية ان فرق الانقاذ السورية تمكنت من انقاذ الطفل العالق في البناء السكني المنهار جراء الزلزال في سوريا . 

 وفي وقت سابق تداول ناشطون عبر مواقع التواصل فيديو للطفل وهو عالق من قدميه ويناشد لانقاذه من بين الحطام الذي تسبب به الزلزال . 

الى ذلك ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن زلزالا ضرب العاصمة السورية دمشق اليوم الاثنين .

كما أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أنه تم تسجيل زلزال ثانٍ مركزه كهرمان مرعش بقوة 7.6 درجة، جنوب شرق تركيا.

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