تعرف على موعد بداية شهر رمضان وعيد الفطر

الوكيل الاخباري - بدأ العد التنازلي لبدء شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ (2024م)، حيث يترقب العالم الإسلامي قدوم شهر الصيام، وسط التوقعات الفلكية التي تشير إلى أنه من المقرر أن يبدأ شهر رمضان لهذا العام يوم الاثنين 11 مارس/ آذار، على أن تكون عدة شهر الصيام هذا العام 30 يوما.



أما آخر أيام شهر رمضان المبارك، فتشير الحسابات الفلكية إلى أنه سيكون يوم الثلاثاء 9 أبريل، الموافق 30 رمضان، وتكون بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل، بحسب الحسابات الفلكية، إلا أن هذه التواريخ تعتمد على رؤية الأهلة بداية كل شهر من الشهور الهجرية.

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