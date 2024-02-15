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الخميس، 15-02-2024 01:53 م

أردوغان يوجه رسالة لمصر على متن طائرته العائدة إلى تركيا

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن زيارته إلى مصر جاءت بعد إصرار مستمر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أردوغان اليوم الخميس، من على متن الطائرة خلال رحلة عودته من مصر إلى تركيا: "وجهت دعوة للرئيس المصري لزيارة تركيا، سيقوم بذلك خلال الفترة القادمة، ما بين أبريل أو مايو المقبلين".

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وأكد على وجود "علاقات عميقة الجذور مع ‎مصر، ثقافيا وتاريخيا وأن زيارته إلى مصر كانت صادقة وإيجابية"، قائلا: "نحن لا نتقاسم مع مصر التاريخ فقط، بل أيضا تربطنا الجغرافيا والبحر المتوسط. أهمية البحر المتوسط تزداد في المعادلة العالمية يوما بعد يوم".


وأضاف أردوغان: "نعتزم زيادة تعاوننا مع مصر لضمان وقف المذبحة في غزة، وتحقيق حل دائم ومستدام للقضية الفلسطينية"، وتابع: "يمكننا أن نتخذ كل أشكال الخطوات مع جيراننا في المنطقة، شريطة ألا يُسمح بإنشاء كيان إرهابي على حدودنا".


يذكر أن آخر زيارة لرئيس تركي إلى مصر هي تلك التي أجراها الرئيس السابق عبدالله غول في فبراير عام 2013. فيما كانت آخر زيارة لأردوغان إلى القاهرة خلال فترة ولايته رئيسا للوزراء في نوفمبر 2012.

 

RT

 




 

 


 

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