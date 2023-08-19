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السبت، 19-08-2023 08:58 ص

تفاصيل وفاة 3 مصريين عطشا خلال التنقيب عن الذهب

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الوكيل الاخباري - كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا جنوب مصر، تفاصيل العثور على جثث لثلاثة اشخاص.اضافة اعلان


في التفاصيل، تلقت مديرية أمن قنا، إخطارا يفيد بالعثور على 3 جثث بالقرب من الكيلو 75 على طريق قفط – القصير بقنا.

بالفحص تبين أن الـ 3 أشخاص يعملون في مجال التنقيب عن الذهب، وتم نقل الجثث إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المعنية.

فيما كشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أن الأشخاص الثلاثة كانوا يبحثون عن الذهب في هذه المنطقة، وضلوا طريقهم ومن ثم ماتوا من العطش.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية بتكثيف جهودها لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ( القاهرة 24

 




 

 


 

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