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الأربعاء، 09-08-2023 01:00 م

توقف عشرات الرحلات الجوية والبحرية في كوريا الجنوبية

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الوكيل الإخباري - توقفت عشرات الرحلات الجوية والبحرية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، قبيل هبوب إعصار استوائي تسبب في هطول أمطار غزيرة على جزر جنوب غربي اليابان لأكثر من أسبوع.

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وبحسب وكالة" يونهاب" الكورية، دعا الرئيس الكوري الجنوبي، "يون سوك يول" المسؤولين لاتخاذ إجراءات صارمة للوقاية من الكوارث، وتنظيم عمليات إجلاء مع التأكيد على المخاطر التي يشكلها الإعصار.


وأعلنت الحكومة إلغاء 144 رحلة جوية على الأقل من وإلى جيجو، كما ألغيت رحلات عبارات، تربط الجزيرة بموانئ البر الرئيسي، وأغلقت السلطات 39 طريقا على الأقل و26 مرآب سيارات على ضفاف النهر، و613 مسارا للسير لمسافات طويلة على مستوى البلاد ضمن تدابير وقائية أوسع نطاقا.

 




 

 


 

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